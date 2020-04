Mehrere Antriebskonzepte verfügbar

Den Kuga gibt es mit Benzin- oder Dieselmotor, mit einem Plug-in-Hybrid-Benziner sowie zum Jahresende auch als Vollhybrid. Und was ich hier unter der Haube habe, ist ein Zweiliter-Diesel mit 48-Volt Mildhybridsystem. Der Diesel liefert 150 PS und 370 Nm. Er wird unterstützt von einem kleinen Elektromotor, der als riemengetriebener Startergenerator integriert ist und bis zu 50 Nm zuschießt. Dadurch wird Antrieb richtig souverän. An der Ampel stellt sich der Motor schüttelfrei ab und startet auch so, ganz ohne Verzögerung. Ansonsten zieht er sauber von unten raus und fühlt sich stärker an, als es der Standardsprintwert vermuten lässt. 9,6 Sekunden. Nur das Höchsttempo von 175 km/h ist erstaunlich gering. Da werden sie vor allem in Deutschland keine Freude haben.