Du kreierst Musik, in der die Menschen auf der Tanzfläche oder in den Konzerthallen zerfließen können. Was fühlst du eigentlich selbst, wenn du am DJ-Pult stehst und siehst, wie deine Tracks ankommen?

Wenn ich auf der Bühne performe, dann bin ich voll auf mein Set konzentriert. Es geht mir darum, meinen Groove und meinen Farbklang zu verwirklichen. Das versuche ich dann dem Publikum so gut und so global wie möglich zu vermitteln. Was mich immer noch beschäftigt ist die Tatsache, dass wir Menschen überall auf der Welt Ähnliches empfinden. Wir sind anders aufgewachsen, aus anderen Welten und haben andere Werte mitbekommen, aber die Musik verbindet uns. Mich interessiert dann immer, was die Menschen in meiner Musik empfinden.