Im äußersten Nordosten der USA hat der Winter kurz vor Ostern noch einmal gezeigt, was er kann: Durch einen „Frühlingssturm“ herangetragen, hüllten am Donnerstagabend (Ortszeit) starke Schneegestöber weite Teile des Bundesstaates Maine in Weiß und verwandelten Straßen in Rutschbahnen.