Das Wetter am Osterwochenende wird überwiegend sonnig mit bis zu 24 Grad am Karsamstag und am Sonntag. Erst am Ostermontag ziehen im Tagesverlauf von Nordwesten her zunehmend größere Wolken auf und es wird regnerisch. Dabei handelt es sich um das Vorfeld einer Kaltfront, die am Dienstag nur noch Höchstwerte bis 15 Grad mit sich bringt, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.