Weiterer Pluspunkt für Meghan: Ihre Mama Doria Ragland wohnt in der unmittelbaren Nachbarschaft der Villa, die die Sussexes gerade bezogen haben, und könnte daher auch bei der Erziehung ihrer womöglich bald zwei Enkelkinder helfen. Und Platz ist in dem Luxus-Anwesen in Malibu ohnehin mehr als genug: Unter anderem gibt es acht Schlafzimmer, zehn Bäder, ein Kino sowie einen großen Garten mit Pool und Tennisplatz.