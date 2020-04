Eine fatale Verwechslung hat im Februar in Neuseeland zu einem folgenschweren Unfall geführt und einen Motorradfahrer das Leben gekostet. Eine 28 Jahre alte Urlauberin aus Vorarlberg war gemeinsam mit Freunden mit einem Camper unterwegs, als sie an einer Kreuzung nach rechts abbog und dabei mit einem entgegenkommenden Biker zusammenstieß. Die Lenkerin war auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs gewesen, denn in Neuseeland gilt Linksverkehr. Der Biker war sofort tot, nun wurde die junge Frau verurteilt.