Eine Woche nach dem Banküberfall am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt ist die Polizei weiter auf der Suche nach dem Täter. Nachdem am Donnerstag primär wegen eines vom gesuchten Mann verwendeten Fahrrads um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten worden war, sind einige Informationen eingegangen. Diesen werde laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer nun vom Landeskriminalamt nach Dringlichkeit nachgegangen.