Tröpfchenwolke sollte gemieden werden

Normalerweise werden solche Analysen verwendet, um das Leistungsniveau von Spitzensportlern zu verbessern - gerade in Ausdauersportarten ist es bekanntlich sehr effektiv, im Windschatten zu bleiben. In Hinblick auf Covid-19 wird jedoch empfohlen, sich genau aus diesem herauszuhalten. Das machen die Testergebnisse in einer Reihe von Animationen und Bildern sichtbar. Die von einer Person zurückgelassene Tröpfchenwolke ist dabei deutlich zu erkennen.