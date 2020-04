Mütter und Väter sind jetzt angesichts der Coronavirus-Krise gefordert wie noch nie. Zu den besonderen Herausforderungen gehört dabei sicherlich auch die steigende Nutzungsdauer von Smartphone, Tablet & Co. - vor allem bei den Teenagern - und wo Eltern hier die Grenze ziehen sollen. Antworten auf diese und viele andere brennende Fragen sowie wertvolle Tipps gibt „Krone“-Eltern-Kind-Coach Nina Petz ab sofort in der „Krone“ und auf krone.at (siehe auch Video oben). Schreiben auch Sie uns Ihre Fragen an Erziehung@kronenzeitung.at!