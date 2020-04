„Manchmal hing es in seinem Kasten, aber meistens blieb es bei mir, denn in dieser Familie werden keine Siege geschenkt“, sagte der 44-jährige Woods. „Aber es macht Spaß, zu sehen, wie er mich hänselt, weil er gewonnen hat.“ Diese Matches werden im Garten ausgetragen, doch für Woods ist auch Spielen auf dem Golfplatz möglich. Sein lokaler Club in Hobe Sound (Florida) blieb auch während der Coronavirus-Pandemie offen.