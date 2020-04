Neue Haarfarbe auch in Zeiten der Corona-Krise? Für die Stars kein Problem. Ob Lottie Moss, Ireland Baldwin oder Jennifer Love-Hewitt: Sie alle haben in den letzten Tagen und Wochen schon zum Färbemittel gegriffen. Und in einem sind sich alle einig: Die perfekte Haarfarbe gegen den Corona-Blues ist Rosarot.