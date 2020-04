Zu den sogenannten Fleeceware-Apps gehören Bildbearbeitungsprogramme, Horoskop-, Wahrsager- und Handleseanwendungen, QR-Code- und Strichcode-Scanner sowie Morphing-Anwendungen. Ihr Hauptzweck scheine in den völlig überzogenen Abrechnungen zu liegen, so Sophos in einer Mitteilung vom Freitag. Nach kurzen kostenlosen Tests summierten sich anschließende Monatsabonnements auf Hunderte von Dollar pro Jahr. Und der Kauf von In-Apps erweise sich zudem meist als unerlässlich, um gute App-Funktionen, optionale Erweiterungen oder Extras benutzen zu können.