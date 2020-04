Die Sperre der Hotels in Österreich dürfte wohl auch dem in den Betrieben verbliebenen Personal zu schaffen machen. In Maria Alm im Salzburger Pinzgau hat am späten Mittwochabend ein 29-jähriger Deutscher aus laut Polizei „coronabedingter Langeweile“ eine Spritztour mit einem Elektroauto seines Chefs unternommen. Den Autoschlüssel des Renaults entwendete der Mitarbeiter aus einer Lade an der Rezeption.