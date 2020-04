Die US-Regierung will den chinesischen Telekommunikationskonzern China Telecom vom US-Markt verbannen. Mehrere US-Ministerien empfahlen am Donnerstag, der US-Tochter von China Telecom die Genehmigung für „internationale Telekommunikationsdienstleistungen“ in den USA zu untersagen. Die Ministerien führten zur Begründung „bedeutende und inakzeptable Risiken für die nationale Sicherheit und die Rechtsdurchsetzung“ an.