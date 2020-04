Die Arbeiterkammer (AK) warnt vor Missbrauch bei der Kurzarbeit in Österreich, der bei Unternehmen in der Corona-Krise vorkomme. In Hunderten Anfragen von Beschäftigten sei die Rede davon, dass in den jeweiligen Firmen „etwas nicht mit rechten Dingen“ zugeht. Es gebe bereits rund 35 konkrete Fälle, bei denen Arbeitnehmer trotz Kurzarbeit voll arbeiten und falsche Stundenaufzeichnungen führen würden.