In Oberösterreich stehen die Pflege-Institutionen besonders unter Druck, da sich dort ein Mangel an 24-Stunden-Kräften abzeichnet. Bisher habe es 56 akute Fälle gegeben, bei denen eine 24-Stunden-Betreuung nicht mehr länger daheim stattfinden konnte, teilte das Büro von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Donnerstag mit. In neun Fällen wurden die Hilfsbedürftigen in ein Alten- und Pflegeheim aufgenommen. APA-Recherchen zufolge besteht bis jetzt in keinem anderen Bundesland ein ähnliches Problem.