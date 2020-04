Der Güterstand nach Schweizer Familienrecht

Thomas Wos und Jennifer Wos leben in ihrer Wahlheimat, der Schweiz. Die Scheidung wird nach Schweizer Recht erfolgen. In der Schweiz leben die meisten Ehepaar im „Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung“, wenn ein Ehevertrag nichts anderes vorsieht. Dabei besitzt jeder Ehepartner zwei getrennte Gütermassen: seine eigene sowie seine Errungenschaft. Da es kein eheliches Vermögen gibt, wird bei einer Scheidung der Güterstand der Errungenschaft aufgelöst. Eigengut ist dabei alles, was jeder Ehepartner in die Ehe eingebracht oder unentgeltlich erworben hat, beispielsweise durch Erbschaft oder Schenkung. Errungenschaften erwerben die Eheleute vor allem durch Arbeitserwerb sowie die daraus resultierenden Anschaffungen.