Gegen 18 Uhr war die 35Jährige in Mayrhofen auf einem Wanderweg in Talnähe unterwegs. „Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam die Frau auf diesem Wanderweg zu Sturz“, heißt es von Seiten der Polizei. In der Folge stürzte die Wanderin dann noch etwa fünf Meter über unwegsames und mit Sträuchern bewachsenes Gelände ab, konnte aber schließlich noch selbst einen Notruf absetzen. Die Verunfallte wurde daraufhin von der Bergrettung Mayrhofen geborgen und ins Tal transportiert. „Sie zog sich eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu“, so die Exekutive. Im Einsatz standen 13 Einsatzkräfte der Bergrettung Mayrhofen, zwei Sanitäter des Roten Kreuzes sowie eine Polizeistreife.