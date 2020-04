Zu der Tat soll es bereits am Dienstag im gemeinsamen Wohnhaus in der Landeshauptstadt gekommen sein. Die Tochter und der Sachwalter des Beschuldigten entdeckten aber erst am Donnerstagnachmittag bei einem Besuch an der Wohnadresse die Leiche des 85-Jährigen in der Badewanne und verständigten die Polizei.