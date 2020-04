8.45 Uhr: Der steirische SPÖ-Nationalratsabgeordnete Max Lercher fordert höheres Arbeitslosengeld. Angesichts der hohen Zahlen an Arbeitslosen (plus 142,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr im Bezirk Murau) seien viele gefährdet, in die Armut abzurutschen. „Diese Menschen müssen wir mit einem höheren Arbeitslosengeld unterstützen, damit sie ihren Lebensunterhalt auch in der Krise noch bestreiten können“, so Lercher in einer Aussendung.