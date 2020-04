Die Maßnahmen, die wegen der Pandemie getroffen werden, haben kurzfristig auch für die Umwelt positive Effekte. Kaum Flug- und weniger Autoverkehr, viele Produktionsanlagen stehen still. „Die Luft ist nicht zuletzt ohne Pkw-Feinstaub und andere Verschmutzungsquellen sauberer geworden“, so Umweltmediziner Hans Peter Hutter. In Venedig ist das Wasser in den Kanälen ohne Massentourismus so sauber, dass man teilweise bis zum Grund sehen kann.