Vergangenes Wochenende musste die Feuerwehr in Elsbethen im Flachgau einen Flächenbrand in einem Wald mit 1000 Quadratmetern löschen. In einem Wald in Hallwang fing ein Holzstapel Feuer und zwei Männer verursachten am Dienstag mit einem Lagerfeuer einen kleineren Waldbrand in Eugendorf. „Die Brände konnten wir mit den üblichen Mitteln unter Kontrolle bringen“, betont Trinker. Nichtsdestotrotz bedeuten die Einsätze viel Aufwand. „Die Löscharbeiten brauchen viel Zeit und Personal. Auch wenn wir hier keine Buschfeuer wie in Australien haben, ist bei jedem Brand Vorsicht geboten“, ergänzt Landesforstdirektor Michael Mitter.