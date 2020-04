Ein 78-jähriger Mann ist am Donnerstag beim Schwimmen im Alten Rhein in Lustenau in Vorarlberg tödlich verunglückt. Nach einer Radtour und einer Unterhaltung mit einer Passantin schwamm er in Richtung des Schweizer Ufers und versank plötzlich. Der 78-Jährige aus Dornbirn erlitt im 14 Grad kalten Wasser vermutlich einen Herzinfarkt.