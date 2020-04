Ab kommendem Mittwoch blinken bei Lehrerin Katharina Deutinger wieder grüne Lichter am Bildschirm. Betriebs- und Haushaltslehre steht nach Ferienende am Stundenplan. „Wir achten auf eine gute Mischung aus Theorie und Praxis“, erzählt Deutinger. Wie an allen Schulen in Salzburg unterrichten die Lehrer der Landwirtschaftsschule in Bruck ihre Schüler jetzt von zu Hause aus. „Bei den praktischen Aufgaben, wie Servietten falten oder bestimmte Gerichte kochen, stellen die Schüler ihr Ergebnis dann einfach per Video auf die Online-Plattform“, berichtet die Pädagogin.