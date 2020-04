„Weil die Krankheit ist. Sonst stecken wir uns an!“ - Wie aus der Pistole geschossen weiß die herzige, blondbezopfte Marie, die bald vier ist, warum die Familie derzeit den Bauernhof so gut wie nicht verlässt. Für die Kleine ist das in Ordnung: „Wir spielen im Bügelzimmer und in der Sandkiste und springen auf dem Trampolin.“