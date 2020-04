2000 repräsentativ ausgewählte Personen wurden dem Viren-Test (PCR) unterzogen. 1550 dieser Tests wurden bisher ausgewertet, davon waren sechs positiv, also rund 0,4 Prozent. Ein niedriger Wert, der in etwa der Zahl der tatsächlich festgestellten Infektionsrate entspricht. Keine Überraschung also, Statistiker werden aber aus diesen Zahlen noch mehr Details herausrechnen können.