Die Slowakei verzeichnete bis Donnerstag nur 701 bestätigte Infektionsfälle, davon fast ein Viertel in Bratislava. In der im Vergleich zum Rest des Landes reichen Hauptstadt gibt es keine Roma-Wohnviertel. Dass nach offiziellen Angaben in der 5,4 Millionen Einwohner zählenden Slowakei erst zwei Menschen an Covid-19 starben, schreibt die Regierung ihren radikalen Schutzmaßnahmen zu. Allerdings wurden bisher nur 20.670 Tests durchgeführt.