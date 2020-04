Der älteste von drei Söhnen des Bootsbauers Guido Abbate war bereits mit 16 Jahren als Offshore-Rennfahrer erfolgreich. Er gewann 1960 als Copilot die Europäische Powerboat Meisterschaft in Cannes. Tullio Abbate errang in seinem Leben über 250 Siege mit maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 223 Stundenkilometern. 1975 übernahm er die Bootswerft seines Vaters in Tremezzo am Comer See und baute das Unternehmen weiter aus.