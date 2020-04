War es früher noch ein großes Tabu im Reich der Mitte, so haben im vergangenen Jahrzehnt Scheidungen in China massiv zugenommen. Seit der Coronakrise schießt die Scheidungsrate in die Höhe. Aber nicht nur in der Volksrepublik wird Covid-19 zum Beziehungskiller, auch die Prognosen hierzulande sind eher düster.