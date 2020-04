Ein erholsamer Osterspaziergang, obwohl die Ausflugsziele derzeit gesperrt sind: „Wir wollten das trotz Ausgangsbeschränkungen erlebbar machen“, erzählt Arnulf Hartl, Forscher am Institut für Ökomedizin an der Privat-Uni PMU, die gemeinsam mit der Fachhochschule ein Labor für Virtual Reality betreibt. Die gesundheitsfördernde Wirkung von feinem Wasserstaub auf die Atemwege in Krimml ist schon seit 2006 einer seiner Schwerpunkte. Jetzt zeichnet sich sogar ab: Schon wer zu Hause per Mausklick am Wasserfall wandert oder sogar noch durch die VR-Brille schaut, profitiert in der Lunge. „Wir haben dazu recht gute Daten“, so Hartl. Ursprünglich plante die Forscher-Gruppe ein Projekt für virtuelle Atem-Physiotherapie. Dann kam Corona und das 3-D-Material wurde umprogrammiert.