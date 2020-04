Zuletzt ließ die Zahl der Corona-Toten in Italien Hoffnung aufkeimen, umso schmerzlicher die Bilanz vom Donnerstag. Doch es gibt auch Positives zu berichten: Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation lag bei 3605 Personen, das sind 88 weniger als am Mittwoch. Am sechsten Tag in Folge war die Zahl der Intensivpatienten rückgängig, was eine wichtige Entlastung für die Krankenhäuser bedeute, teilte der Zivilschutz mit.