Die Sportfans in Österreich können beruhigt sein: ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz geht davon aus, dass die TV-Verträge für die jeweils auf 2021 verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio und die Fußball-EM auch im kommenden Jahr gelten! Alleine durch die EM-Verschiebung würden dem ORF für dieses Jahr aber drei Millionen Euro an Werbegeldern entgehen, sagte Wrabetz in einem Interview mit dem Branchenmagazin „Horizont“.