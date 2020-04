Christliche Tradition

Die nun ebenfalls mit Fastentüchern verhüllten hölzernen Kruzifixe an Wegrändern, in Klöstern und Kirchen mahnen an ein „Fasten mit den Augen“ - eine christliche Tradition, die seit tausend Jahren Bestand hat. Ein besonders eindrucksvolles, jetzt violettes Kreuz etwa „schwebt“ hoch oben im Kirchenraum des Klosters St. Peter in der Salzburger Altstadt.