In Oberösterreich ist am Donnerstag die Zahl der aktuell an Corona-Erkrankten seit mehr als zehn Tagen erstmals unter 1000 gelegen. Laut Krisenstab waren es am Abend (17 Uhr) 954, insgesamt 1097 gelten bisher als genesen. Die Anzahl der Patienten, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, ist nach einem Tag ohne neue Meldungen von 28 auf 29 gestiegen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 73-jährigen Linzer mit Vorerkrankungen.