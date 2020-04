Gelieferte Masken in Tirol nicht verwendet

Das Material wurde damals nicht nur von der AUA nach Wien eingeflogen und vom Bundesheer nach Südtirol gebracht. Ein Teil davon hätte auch in Tirol eingesetzt werden sollen, wurde aber nach der negativen Prüfung des ARWT nicht verwendet. In Italien sollen die Masken dagegen im Medizinbereich verwendet worden sein, jedoch nicht auf Intensivstationen. Mittlerweile seien die Masken in ganz Italien verteilt worden.