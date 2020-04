Nach langem Parteien-Hickhack um die Öffnung der Bundesgärten steht seit Montag nun fest, dass die Grünanlagen mit 14. April wieder öffnen werden. Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte sich in den letzten Wochen klar gegen eine Öffnung ausgesprochen. „Die zu schnelle Öffnung wäre ein falsches Signal an die Bevölkerung gewesen“, sagt sie im Interview mit Katia Wagner. Die „skurrile Kampagne“ von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kann sie nach wie vor nicht nachvollziehen: „Wahlkampf ist jetzt fehl am Platz.“ Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.