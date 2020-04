Der Start ist auf jeden Fall geglückt: Bereits in den ersten Tagen gab es tausende Zugriffe auf die Seite und auch neue Betriebe, wie beispielsweise der Hofladen Joglbauer in Obertrum, haben sich auf der kostenlose Plattform registriert. „Die Seite soll und wird immer weiter wachsen. Konsumenten erhalten hier einen tollen Überblick über regionale Produkte“, so Eder. Mittlerweile wurden die Kategorien für eine vereinfachte Suche erweitert. Beispielsweise gibt es jetzt auch „Pflanzen und Kräuter“ als eigenen Punkt. Damit kann zum aktuellen Zeitpunkt in zwölf Kategorien und in sechs Regionen nach dem gewünschten Produkt gesucht werden. Angebote gibt es bereits aus allen Salzburger Bezirken.