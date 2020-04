Der Frühjahrsputz sorgt derzeit für eine Flut an Abfällen – die die Natur belasten: Weil die Altstoffsammelzentren wegen der Corona-Maßnahmen schließen mussten, wurden große Mengen Unrat achtlos in der Natur deponiert. „Die Menschen haben jetzt mehr Zeit und misten zuhause aus. Es kommt dadurch leider vermehrt zu illegalen Ablagerungen“, so der Klagenfurter Entsorgungsreferent Wolfgang Germ.