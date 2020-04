60 Prozent zahlt Bund

Die Anfrage der Freiheitlichen zielte jetzt darauf ab, die Förderungen bis zu mehreren Hunderttausend Euro pro Einrichtung zu hinterfragen. Eine durchaus berechtigte Intention, wie die Beantwortung nun offenbart. Seit 2016 vergab das Land nämlich Förderungen in Höhe von knapp vier Millionen Euro. „Bei den Kursen in den Jahren 2016 und 2017 handelte es sich aber um eine gemeinsame Maßnahme mit dem Innenministerium - 60 Prozent der Kosten wurden auch an das Land refundiert“, kalmiert die zuständige Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ).