Überdies spannt sich der Körper an. Muskeln verkrampfen sich. Und das überträgt sich auch auf die Stimme. „An der Stimme wird die Stimmung erkennbar“, so Schirl. Wenn wir gestresst sind, ist unsere Stimme höher. Wir wirken aufgeregter. „Parallelen gibt es dazu in der Tierwelt“, erinnert die Oberösterreicherin.