Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet für die kommenden Wochen in einigen afrikanischen Ländern einen Höhepunkt in der Coronavirus-Krise. Daher sollte die Anzahl der durchgeführten Tests dringend erhöht werden. Ein Sprecher der WHO in Afrika betonte, dass sich in den vergangenen vier Tagen die Zahlen der mit dem Coronavirus-Infizierten verdoppelt hätten.