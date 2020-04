Pflegekräfte jetzt im eigenen Land gebraucht

Die zwei AUA-Sondermaschinen hätten am 15. April in Rumänien starten sollen. Unterdessen hat die Wirtschaftskammer Niederösterreich die Flüge aber auf unbestimmte verschoben. „In diesen schwierigen Zeiten brauchen wir medizinische und soziale Fachkräfte in erster Linie in Rumänien“, erklärt der rumänische Botschafter in einer Stellungnahme, man sei jedoch um eine rasche Lösung bemüht. Auch das Außenministerium bestätige diplomatische Bemühungen.