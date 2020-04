Der Kurzfilm wurde in einigen englischsprachigen Ländern erstmals als Vorfilm vor „Onward: Keine halben Sachen“ gezeigt. „Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’“ baut auf dem Erfolg des im Jahr 2012 für einen Oscar® nominierten Kurzfilm „Maggie Simpson in ‘Der längste Kita-Tag’“ auf und schließt sich der beeindruckenden „Die Simpsons“-Sammlung auf Disney+ an, einschließlich „Die Simpsons - Der Film“ und 30 Staffeln der mit dem Emmy Award ausgezeichneten Fernsehserie.