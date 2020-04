Grundsätzlich sei es ratsam, Kinder jeden Alters so aktiv in den Alltag einzubinden – und Zukunftsperspektiven zu geben. „Kindergartenkinder können schon gut verstehen, was los ist, leben aber fest im Hier und Jetzt“, sagt Werth. Man könne also gut erklären, warum es aktuell nicht möglich ist, Freunde zu sehen oder in den Kindergarten zu gehen – jedoch darauf hinweisen, dass dieser Zustand nicht für immer ist. „Man kann anbieten, später ein Fest mit Freunden zu feiern und die Kinder aktiv mitgestalten lassen.“ So wecke man das Gefühl, nicht handlungsunfähig zu sein.