Alexander Bernhofer (24) aus Eugendorf wohnt in der Stadt Salzburg. Er war am letzten Skiwochenende, also Mitte März, in Flachauwinkl Snowboarden. Drei Tage später wurde Flachau unter Quarantäne gestellt. Bernhofer, nach einem Pistenunfall Risikopatient, begab sich selbst in Quarantäne. Der „Krone“ erzählt er, womit er sich 14 Tage im Hausarrest beschäftigt hat.