BeerTasting-Survival-Sets gewinnen!

„Wir möchten euch in dieser schwierigen Zeiten das Leben etwas aufheitern,“ erzählt Peter Reimann vom Beertasting-Shop. Die Survival-Box für Bier-Liebhaber ist aus der Not entstanden und nur in limitierter Menge verfügbar. Bestückt ist das Set mit 14 Bier-Spezialitäten aus Privatbrauereien und anderen Dingen, die in Krisenzeiten nicht fehlen dürfen. Zu jedem Bier gibt es die passende Beschreibung dazu.