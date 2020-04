Ein 47-jähriger Kraftfahrer aus Wels lieferte am Donnerstag, dem 9. April 2020 gegen 8.10 Uhr zu einer Firma in Hartkirchen die zuvor bestellten Waren. Aufgrund der verstellten Parkplätze beim Firmengelände musste er seinen Lkw kurzfristig am rechten Fahrstreifen der B130 zur Ladetätigkeit abstellen.