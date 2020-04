Die Notschlafstellen und Dauerherbergen der VinziWerke sind nun besonders gefordert, das Angebot wurde in der Corona-Krise ausgeweitet. So haben die Notschlafstellen VinziNest und VinziSchutz, die normalerweise nur in der Nacht Zuflucht bieten, seit der Ausgangsbeschränkung durchgehend geöffnet, damit keiner derzeit auf der Straße sein muss. Natürlich wurden in den Einrichtungen die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen verstärkt. „Besonders schön ist es zu sehen, wie gut sich die Bewohner an die Vorgaben halten und wie wichtig ihnen die Sicherheit untereinander ist“, berichtet Andras Kleinegger, Leiter der Notschlafstelle VinziTel.