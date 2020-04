Der portugiesische Whistleblower Rui Pinto wartet nun im Hausarrest auf seinen Prozess. Pinto, der Mann hinter der Enthüllungs-Plattform „Football Leaks“, wurde am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen und verbrachte die Nacht auf Donnerstag zunächst in einer von der Polizei in Lissabon zur Verfügung gestellten Wohnung, wie Medien unter Berufung auf die Justiz und Anwälte berichteten.