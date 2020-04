24 Einsätze im vergangenen Jahr

Doch wie läuft so ein Einsatz eigentlich ab? Im vergangenen Jahr wurden die Spürnasen des ÖRD in OÖ zu 24 Fällen gerufen, heuer waren es neun. Ansonsten wird trainiert. „Es steht mindestens ein Training pro Woche an. Wichtig ist es dabei, die Einsatzhunde motiviert zu halten, so Rausch.